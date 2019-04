Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2019 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 2 APRILE 2019 ORE 19:35 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO PERMANGONO LUNGHE CODE TRA LO SVINCOLO PER LA NOMENTANA ED IL BIVIO PER LA ROMA NAPOLI;

UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, TRA IL BIVIO PER LA COLOMBO E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’;

SULLA STESSA COLOMBO SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, CON CODE A PARTIRE DA VIA PORTUENSE FINO AL PONTE DI TOR BOACCIANA.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral