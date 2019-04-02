Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 2 APRILE 2019 ORE 20:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE;
SUL RACCORDO ANULARE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA INTERNA, PERMANGONO CODE RESIDUE TRA LE USCITE TIBURTINA E CASILINA;
CIRCOLAZIONE TORNATA REGOLARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: A ROMA RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA: I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA, ATTIVO SERVIZIO BUS NAVETTA TRA TERMINI E FLAMINIO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E LA CENTRALE OPERATIVA DI ASTRAL PER OGGI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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