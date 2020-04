Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 2 APRILE 2020 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI

PER EFFETTO DELLE LIMITAZIONI AL TRAFFICO ATTE A CONTENERE L’EMERGENZA CORONAVIRUS, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA;

RIGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO, E’ STATO RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO SULLE LINEE A B E C DELLA METROPOLITANA E SULLE FERROVIE ROMA LIDO, ROMA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE, CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI ALLE 21; RIPROGRAMMATO ANCHE IL SERVIZIO DEI TRENI REGIONALI, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE;

SEMPRE CON RIFERIMENTO AL TRASPORTO FERROVIARIO, NEL COMUNE DI FONDI E’ CHIUSA FINO A DATA DA DESTINARSI LA STAZIONE FONDI – SPERLONGA, I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA;

RIGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO, OGGI 2 APRILE PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI VENTOTENE, LA CORSA NAVE VENTOTENE-FORMIA PREVISTA PER LE ORE 15.00 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 16.00;

