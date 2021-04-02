Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2021 ore 20:30
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VIABILITÀ 2 APRILE 2021 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA VIA DEL MARE ANCORA DISAGI LA CAUSA UN INCIDENTE, CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
E DA VIA DI ACILIA A VIA DI MALAFEDE, VERSO ROMA
USCIAMO DALLA CAPITALE SULLA STRADA DEI MONTI LEPINI, ANCORA CHIUS IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 34 PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA-LIDO IL SERVIZIO INTERROTTO TRA LE STAZIONI DI PIRAMIDE E ACILIA, A SEGUITO DEL CEDIMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE
E’ POSSIBILE UTILIZZARE I BUS TRA MAGLIANA E ACILIA,
E LA METRO B TRA LE STAZIONI PIRAMIDE ED EUR MAGLIANA
DAL 7 APRILE TORNANO IN STRADA LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC.
LE PRINCIPALI NOVITA’, SI AGGIUNGE AL SERVIZIO LA LINEA S15 CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE
PER GLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO, LA S03 DA BELLE ARTI EFFETTUERA’ CAPOLINEA A PIAZZA MANCINI, SOPPRESSE INVECE LE LINEE S05 ED S10
CAMBIAMO ARGOMENTO
TORNA NELLA CAPITALE IL GRAN PREMIO DI FORMULA “E”.
PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LE DUE TAPPE IN PROGRAMMA I PROSSIMI 10 E 11 APRILE. ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E AL TRASPORTO PUBBLICO IN TUTTO IL QUADRANTE.
LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO NON INTERFERISCONO IN ALCUN MODO CON L’ATTIVITÀ VACCINALE PRESSO L’HUB DELLA NUVOLA
CI FERMIAMO QUI GLI AGGIORNAMENTI SULLA VIABILITA’ TORNANO DOMANI
DA ASTRAL INFOMOBILITA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
Servizio fornito da Astral