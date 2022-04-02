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Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2022 ore 10:30

di - 02 Aprile 2022 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 1 APRILE 2022 ORE 10.20 ERICA TERENZI
    UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PERMANGONO DISAGI PER L’INCIDENTE SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DI VIA PRATO DELLA CORTE; LE CODE VERSO LE RUGHE.
    ANCORA CHIUSA LA STAZIONE RE DI ROMA DELLA METRO A; IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI DI SAN GIOVANNI E PONTE LUNGO.
    INOLTRE RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA PIRAMIDE IL POTENZIAMENTO DI ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, SONO IN STRADA I BUS
    PER IL TARSPORTO FERROVIARIO RALLENTAMENTI SUL NODO SI ROMAPER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CIAMPINO E ROMA CASILINA; I RITARDI FINO A 30 MINUTI.
    ANCORA MALTEMPO: ALLERTA GIALLA DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE PREVISTE FORTI PIOGGE E NEVICATE SU TUTTO IL LAZIO.
    RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA SU STRADA E CONSIGLIAMO DI MODERARE LA VELOCITA’.

    E PROPRIO PER LA NEVE, MASSIMA PRUDENZA SULLA STRADA REGIONALE 521 DI MORRO E SULLA SR 4 BIS DEL TERMINILLO A CAUSA DELLA NEVE; ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE A CURA DI ASTRAL.

    DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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