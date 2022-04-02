Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2022 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 2 APRILE 2022 ORE 17:20 FEDERICO DI LERNIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
INIZIAMO SEGNALANDO CHE SULLA PONTINA PROSEGUONO I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLO SPARTITRAFFICO; CODE DUNQUE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI. RICORDIAMO CHE SONO CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO.
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IL TRAFFICO PROCEDE A RILENTO SULLA FLAMINA DA VIA TIBERINA AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO
LA VIABILITA’ RISULTA INVECE REGOLARE SU RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA REGIONE
RICORIDAMO ALLERTA GIALLA DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE PREVISTE FORTI PIOGGE E NEVICATE SU TUTTO IL LAZIO.
E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMO SONO ATTIVI I MEZZI SPAZZANEVE DI ASTRAL SPA SULLA SP521 DI MORRO E SULLA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO
RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA SU STRADA E CONSIGLIAMO DI MODERARE LA VELOCITA’.
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral