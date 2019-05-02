Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 2 MAGGIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA-ROMA FIUMICINO.
TRAFFCATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
DISAGI ANCHE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASTEL ROMANO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral