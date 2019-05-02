Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 2 MAGGIO 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E ROMA-FIUMICINO.
TRAFFCATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA IL RACCORDO E LA COLOMBO IN DIREZIONE EUR.
SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
DISAGI ANCHE SULLA PONTINA CODE TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATANTICO IN ENTRATA A ROMA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
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