Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 2 MAGGIO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E ANCORA TRA CASILINA E ROMA-FIUMICINO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA.
TRAFFCATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TOGLIATTI IN ENTRATA.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA IL RACCORDO E LA COLOMBO IN DIREZIONE EUR.
SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
PROBLEMI ANCHE SULLA CASSIA, CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.
DISAGI ANCHE SULLA PONTINA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN ENTRATA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIU’ TARDI
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