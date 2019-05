Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 2 MAGGIO 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E ROMA-FIUMICINO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA.

TRAFFCO INTENSO E RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LE TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

SULLA FLAMINIA SI PROCEDE INCOLONNATI DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

PROBLEMI ANCHE SULLA CASSIA, CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.

DISAGI ANCHE SULLA PONTINA CODE TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN ENTRATA.

DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral