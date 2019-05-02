Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 2 MAGGIO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA IN ESTERNA. IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA CASILINA E ROMA-FIUMICINO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA FLAMINIA SI PROCEDE INCOLONNATI DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
DISAGI ANCHE SULLA PONTINA CODE TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN ENTRATA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIU’ TARDI
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