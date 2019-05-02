Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 2 MAGGIO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SI STA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SUL RACCORDO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA CASSIA VEIENMTANA E CASSIA IN ESTERNA, CODE IN SMALTIMENTO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.
ANDIAMO SULLA VIA APPIA, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI NELLE DUE DIREZIONI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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