Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 2 MAGGIO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
QUALCHPE PROBLEMA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA.
A PROPOSITO DELLA CASSIA VEIENTANA, ABBIAMO CODE, IN QUESTO CASO PER LAVORI, ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO ROMA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA APPIA, ALL’ALTEZZA DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, E SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMTA’ DI PAVONA E CECCHINA, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral