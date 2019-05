Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 2 MAGGIO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA

IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE IN VIA NOMENTANA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA

PERCORRENDO VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA DEI LAGHI SI RALLENTA TRA LA VIA APPIA E VIALE DI MARINO IN DIREZIONE MARINO

INFINE IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEL CENTRO URBANO DI ALBANO NELLE DUE DIREZIONI

DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral