Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 2 MAGGIO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA
IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA NOMENTANA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
PERCORRENDO VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA DEI LAGHI SI RALLENTA TRA LA VIA APPIA E VIALE DI MARINO IN DIREZIONE MARINO
INFINE IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEL CENTRO URBANO DI ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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