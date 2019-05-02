Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 16:30
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SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI9 TRA LE USCITE PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE IN COMPLANARE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE
PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
RALLENTAMENTI IN VIA TIBURTINA A TIVOLI TERME TRA VIA DELL’AERONAUTICA E VIA CONSOLINI NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
INFINE PERCORRENDO VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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