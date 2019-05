Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 17:15

NOTIZIARIO 17.05 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA

RIMANENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA

IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA

PERCORRENDO VIA LAURENTINA A MARINA DI ARDEA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI

