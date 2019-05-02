Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 2 MAGGIO 2019 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA OSTIENSE E PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA
RIMANENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE ARDEATINA E PONTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
IN VIA CASILINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA SETTEVILLE E L’ALBUCCIONE IN DIREZIONE TIVOLI
IN VIA NOMENTANA SI STA IN CODA TRA FONTENUOVA E TOR LUPARA NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
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