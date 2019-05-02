Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 2 MAGGIO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA
RIMANENDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E NOMENTANA
MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO
IN VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME IN DIREZIONE TIVOLI
MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI E CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA VIA PALOMBARESE IN DIREZIONE NOMENTANA,
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE PERCORRENDO VIA FLAMINIA SI STA IN CODA A MORLUPO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA SAN MICHELE NELLE DUE DIREZIONI
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