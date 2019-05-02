Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 2 MAGGIO 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
RIMANENDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E CASILINA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO
PERCORRENDO LA ROMA FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI E CODE TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA IN DIREZIONE PAVONA
INFINE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI RALLENTA TRA PRATICA DI MARE E VIA CAMPOBELLO NELLE DUE DIREZIONI
Servizio fornito da Astral