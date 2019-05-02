Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 2 MAGGIO 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA
RIMANENDO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E ROMANINA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
PERCORRENDO VIA CASSIA SI STA IN CODA TRA LA STORTA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI
IN VIA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO A MORLUPO ALL’ALTEZZA DI VIA SAN MICHELE IN DIREZIONE RIGNANO FLAMINIO
IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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