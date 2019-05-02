Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 2 MAGGIO 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
IN VIA CRISTOFORO COLOMBO LUNGHE CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
PERCORRENDO VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA DEI LAGHI RALLENTAMENTI TRA LA VIA APPIA E VIALE DI MARINO IN DIREZIONE MARINO
INFINE IN VIA CASILINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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