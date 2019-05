Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 2 MAGGIO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI

UN INCIDENTE IN VIA DI TOR BELLA MONACA RALLENTA IL TRAFFICO TRA TORRE ANGELA E TORRE GAIA IN DIREZIONE CASILINA

IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI

IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA

INFINE IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DELLA CESARINA E LO SVINCOLO PER VIA PALOMBARESE IN DIREZIONE COLLEVERDE

DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral