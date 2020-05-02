Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 2 MAGGIO 2020 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SU VIA AURELIA IN PROSSIMITA DEL RACCORDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SULLA PONTINA CODE ALTEZZA CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
NELLA GIORNATA DI OGGI E DI DOMANI 3 MAGGIO PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SCAMBIO TRA METRO B E METRO C AL COLOSSEO PREVISTA INTERRUZIONE DELLA TRATTA CASTRO PRETORIO –LAURENTINA PER L’INTERA GIORNATA. I TRENI SARANNO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB CHE SEGUE LO STESSO ORARIO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA (5.30-21.00).
PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI:
A ISOLA SACRA OGGI DALLE ORE 6 ALLE ORE 16, PER PROVE DI CARICO A CURA DI ANAS, CHIUSO AL TRAFFICO IL PONTE DELLA SCAFA NELLE DUE DIREZIONI. PREVISTE DEVIAZIONI SUL POSTO
CHIUDIAMO RICORDANDO CHE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19,E’ SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
A TAL PROPOSITO
CONTINUA AD ESSERE ZONA ROSSA LA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE. DI ROCCA DI PAPA, PER LIMITARE L’ACCESSO ALL’AREA, CHIUSA AL TRAFFICO LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA TRA LA ROTATORIA DI VIA DEI LAGHI E L’INTERSEZIONE CON VIA ROMA.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral