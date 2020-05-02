Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2020 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 2 MAGGIO 2020 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON UN INCIDENTE CHE GENERA TRAFFICO SU VIA POLENSE DA VIA FOSSO DELL’OSA A VIA MASSA DI SAN GIULIANO
TRAFFICO INTENSO SU VIA AURELIA IN PROSSIMITA DEL RACCORDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SULLA PONTINA CODE ALTEZZA CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA
CODE ANCHE SU VIA APPIA ALTEZZ AEROPORTO DI CIAMPINO
PER AL TRASPORTO MARITTIMO:
LAZIOMAR COMUNICA CHE SONO SOSPESE LE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE, GARANTITI SOLO I COLLEGAMENTI NAVE CON ORARI IN VIGORE PROROGATI FINO AL 3 MAGGIO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO AEREO RICORDIAMO
ANCORA PER QUESTO FINE SETTIMANA RESTA CHIUSO IL TERMINAL PER I PASSEGGERI DEI VOLI DI LINEA ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO, LO SCALO RIAPRIRÀ IL 4 MAGGIO. MENTRE L’AEROPORTO “LEONARDO DA VINCI”/ FIUMICINO RESTA CHIUSO IL TERMINAL 1. LE OPERAZIONI DI IMBARCO DI TUTTI I VOLI IN PARTENZA SONO EFFETTUATE DAL MOLO B. LE OPERAZIONI DI CHECK-IN, I CONTROLLI DI SICUREZZA E LA RICONSEGNA BAGAGLI EFFETTUATE AL TERMINAL 3.
CHIUDIAMO RICORDANDO CHE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19,E’ SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral