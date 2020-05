Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 2 MAGGIO 2020 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCOLAZIONE RISULTA REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE PER EFFETTO ANCHE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO.

PER AL TRASPORTO MARITTIMO:

LAZIOMAR COMUNICA CHE SONO SOSPESE LE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE, GARANTITI SOLO I COLLEGAMENTI NAVE CON ORARI IN VIGORE PROROGATI FINO AL 3 MAGGIO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO AEREO RICORDIAMO

ANCORA PER QUESTO FINE SETTIMANA RESTA CHIUSO IL TERMINAL PER I PASSEGGERI DEI VOLI DI LINEA ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO, LO SCALO RIAPRIRÀ IL 4 MAGGIO. MENTRE L’AEROPORTO “LEONARDO DA VINCI”/ FIUMICINO RESTA CHIUSO IL TERMINAL 1. LE OPERAZIONI DI IMBARCO DI TUTTI I VOLI IN PARTENZA SONO EFFETTUATE DAL MOLO B. LE OPERAZIONI DI CHECK-IN, I CONTROLLI DI SICUREZZA E LA RICONSEGNA BAGAGLI EFFETTUATE AL TERMINAL 3.

CHIUDIAMO RICORDANDO CHE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19,E’ SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

