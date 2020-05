Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 2 MAGGIO 2020 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PER EFFETTO ANCHE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO.

PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS,NELLA DOMANI DOMENICA 3 MAGGIO E’ SOSPESO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI SUPERIORI ALLE 7.5 TONNELLATE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:

NELLE GIORNATE DI OGGI E DI DOMANI DOMENICA 3 MAGGIO PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SCAMBIO TRA METRO B E METRO C AL COLOSSEO PREVISTA INTERRUZIONE DELLA TRATTA CASTRO PRETORIO –LAURENTINA PER L’INTERA GIORNATA.I TRENI SARANNO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB CHE SEGUE LO STESSO ORARIO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA (5.30-21.00).

CHIUDIAMO RICORDANDO CHE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19,E’ SEVERAMENTE VIETATOOGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

A TAL PROPOSITO

CONTINUA AD ESSERE ZONA ROSSA LA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE. DI ROCCA DI PAPA, PER LIMITARE L’ACCESSO ALL’AREA, CHIUSA AL TRAFFICO LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA TRA LA ROTATORIA DI VIA DEI LAGHI E L’INTERSEZIONE CON VIA ROMA.

