Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2021 ore 08:30
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VIABILITÀ 2021 2 MAGGIO ORE 8:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL
INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE
RICORDIAMO CHE DALLE ORE 9 ALLE ORE 22 DI OGGI 2 MAGGIO ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIOEN PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE SULLA RETE AUTOSTRADALE
TRASPORTO FERROVIARIO
DA OGGI E FINO AL 7 MAGGIO, SULLA LINEA FL5 ROMA-PISA-GROSSETO, PER LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA TRA LE STAZIONI DI TARQUINIA E MONTALTO DI CASTRO, ALCUNI TRENI SUBIRANNO MODIFICHE DI ORARIO NELLA TRATTA ROMA TERMINI-PISA CENTRALE GROSSETO
DA VALERIA VERNINI ED ASTRAL INFOMOBLITA PER IL MOMENTO E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral