Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2021 ore 18:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 2 MAGGIO 2021 ORE 18:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO UN INCENDETE CHE CAUSA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA PONTINA
SULLA DRAMAZIONE ROMA SUD ABBIAMO CODE DA TOR VERGATA AL GRA IN DIREZIONE ROMA
SULLA PONTINA SI RALLENTA ALTEZZA POMEZIA E PIU AVANTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE ROMA
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO
DA LUNEDÌ 3 MAGGIO SARÀ RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC. PERTANTO NEL POMERIGGIO IL SERVIZIO SARÀ ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:30 E NON PIÙ DALLE 16.00 ALLE 19.00. RESTANO INVECE INVARIATE LE FASCE DI SERVIZIO DEL MATTIN0, DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 7:00 ALLE 10:00.
CONCLUDIAMO CON L’EMERGENZA SANITARIA LA REGIONE LAZIO E’ IN ZONA GIALLA RICORDIAMO CHE RESTA CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO DALLE 22 ALLE 5 DEL MATTINO SEGUENTE
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, APPUNTAMENTO NEL POMERIGGIO CON I PROSSIMI AGGIORNAMENTI
Servizio fornito da Astral