Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 1 GIUGNO 2019 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
AD OLEVANO ROMANO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA ATTIVE TEMPORANEE LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN VIA ROMA CON DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 13, ED IN PIAZZA LAUDENZI CON DIVIETO DI SOSTA DALLE ORE 9 ALLE ORE 13.
A FORMIA PER I FESTEGGIAMENTI DEL PRATRONO LOCALE ATTIVO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE E DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DA PIAZZA SANT’ERASMO A LARGO DOMENICO PAONE.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
PER LA METRO B: CHIUSE STAZIONI COLOSSEO E CIRCO MASSIMO SU DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO. UTILIZZARE STAZIONE CAVOUR.
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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