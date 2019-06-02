Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 09:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 1 GIUGNO 2019 ORE 09:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO A GENZANO DI ROMA TRA PIAZZA DELLA LIBERTA E VIA COLABONA NEI DUE SENSI
IN VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEL CENTRO ABITATO DI ZAGAROLO NELLE DUE DIREZIONI
AD OLEVANO ROMANO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA ATTIVE TEMPORANEE LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN VIA ROMA CON DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 13, ED IN PIAZZA LAUDENZI CON DIVIETO DI SOSTA DALLE ORE 9 ALLE ORE 13.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
METRO B/B1 – ROMA: CHIUSE STAZIONI COLOSSEO E CIRCO MASSIMO SU DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO. UTILIZZARE STAZIONE CAVOUR.
CAVOUR
Servizio fornito da Astral