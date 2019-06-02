Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 1 GIUGNO 2019 ORE 10:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
METRO B/ CHIUSE STAZIONI COLOSSEO E CIRCO MASSIMO SU DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO. UTILIZZARE STAZIONE CAVOUR.
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