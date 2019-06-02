Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 2 GIUGNO 2019 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTEL DI DECIMA ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE EUR
RALLENTAMENTI SUL LITORALE ROMANO TRA TORVAIANICA E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA LAURENTINA SI RALLENTA A TOR SAN LORENZO TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA VIA NEMORENSE TRA NEMI E LA FRAZIONE CLIVO FORMELLO NELLE DUE DIREZIONI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
METRO B/ CHIUSE STAZIONI COLOSSEO E CIRCO MASSIMO SU DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO. UTILIZZARE STAZIONE CAVOUR.
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