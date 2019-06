Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 2 GIUGNO 2019 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA

PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTEL DI DECIMA ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE EUR

RALLENTAMENTI SUL LITORALE ROMANO TRA TORVAIANICA E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE IN VIA LAURENTINA SI RALLENTA A TOR SAN LORENZO TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA VIA NEMORENSE TRA NEMI E LA FRAZIONE CLIVO FORMELLO NELLE DUE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

METRO B/ CHIUSE STAZIONI COLOSSEO E CIRCO MASSIMO SU DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO. UTILIZZARE STAZIONE CAVOUR.

