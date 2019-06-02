Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 2 GIUGNO 2019 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PRENESTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA TOR DE CENCI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE EUR
SULLA VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
A MACCARESE SI STA IN CODA IN VIA ROSPILGIOSI TRA VIA GASTINELLI E VIALE MARIA IN DIREZIONE FREGENE
TRAFFICO RALLENTATO AD ANGUILLARA SULLA PRINCIPALE VIA BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA TOSATO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NELLE DUE DIREZIONI
INFINE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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