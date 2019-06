Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 2 GIUGNO 2019 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PRENESTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA

PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA TOR DE CENCI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE EUR

SULLA VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

A MACCARESE SI STA IN CODA IN VIA ROSPILGIOSI TRA VIA GASTINELLI E VIALE MARIA IN DIREZIONE FREGENE

TRAFFICO RALLENTATO AD ANGUILLARA SULLA PRINCIPALE VIA BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA TOSATO NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NELLE DUE DIREZIONI

INFINE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

Servizio fornito da Astral