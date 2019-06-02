Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 2 GIUGNO 2019 ORE 13:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ROMANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
SUL LITORALE ROMANO SI RALLENTA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI
A NEMI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA NEMI E CLIVO FORNELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA PER LA SAGRA LOCALE
PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TR BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SI SICUREZZA STRADALE
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