Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 2 GIUGNO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI:
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SEGNALIAMO TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO;
LEGGERI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA TRA TORVAINCA E IL LIDO DI CASTEL FUSANO NELLE DUE DIREZIONI;
QUALCHE RALLENTAMENTO INFINE SULLA VIA APPIA TRA ALBANO E SANTA MARIA DELLE MOLE ANCORA UNA VOLTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SI SICUREZZA STRADALE.
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