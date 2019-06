Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 2 GIUGNO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI:

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SEGNALIAMO TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO;

LEGGERI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA TRA TORVAINCA E IL LIDO DI CASTEL FUSANO NELLE DUE DIREZIONI;

QUALCHE RALLENTAMENTO INFINE SULLA VIA APPIA TRA ALBANO E SANTA MARIA DELLE MOLE ANCORA UNA VOLTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;

DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SI SICUREZZA STRADALE.

