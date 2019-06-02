Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 2 GIUGNO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SEGNALIAMO TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIASAPONARA E IL LIDO DI CASTEL FUSANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
LEGGERI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA TRA TORVAINCA E IL LIDO DI CASTEL FUSANO NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO RALLENTATO CON CODE A TRATTI INFINE SULLA VIA APPIA TRA CASTEL GANDOLFO E FRATTOCCHIE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
DA FEDERICO MONTI È TUTTO,AL PROSSIMO AGGIORMENTO.
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