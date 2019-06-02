Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 17:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 2 GIUGNO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;
SULLA CRISTOFORO COLOMBO QUALCHE RALLENTAMENTO TRA VIA DI MACCHIASAPONARA E IL LIDO DI CASTEL FUSANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SI RALLENTA POI ANCHE SULLA LITORANEA TRA TORVAINCA E IL LIDO DI CASTEL FUSANO NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO CON CODE A TRATTI SULLA VIA APPIA TRA GENZANO E FRATTOCCHIE E, AVANTI, ALL’ALTEZZA DI CIAMPINO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral