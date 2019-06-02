Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 19:00
Più informazioni su
VIABILITÀ 2 GIUGNO 2019 ORE 18:50 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1;
CODE SULLA ROMA-FIUMICINO IN DIREZIONE ROMA CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO;
TRAFFICO INTENSO, DI RIENTRO, SULLA VIA AURELIA TRA MARINA DI SAN NICOLA E CASAL LUMBROSO VERSO LA CAPITALE;
SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO;
SULLA PONTINA FORTI RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;
PER CHI VIAGGIA SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI PROCEDE A RILENTO TRA INFERNETTO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE ROMA;
TRAFFICA INTENSO SULLA LITORANEA TRA TORVAIANICA E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO CON CODE A TRATTI SULLA VIA APPIA TRA GENZANO E FRATTOCCHIE E, AVANTI, ALL’ALTEZZA DI CIAMPINO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral