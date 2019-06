Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 19:00

VIABILITÀ 2 GIUGNO 2019 ORE 18:50 FEDERICO MONTI:

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1;

CODE SULLA ROMA-FIUMICINO IN DIREZIONE ROMA CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO;

TRAFFICO INTENSO, DI RIENTRO, SULLA VIA AURELIA TRA MARINA DI SAN NICOLA E CASAL LUMBROSO VERSO LA CAPITALE;

SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO;

SULLA PONTINA FORTI RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;

PER CHI VIAGGIA SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI PROCEDE A RILENTO TRA INFERNETTO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE ROMA;

TRAFFICA INTENSO SULLA LITORANEA TRA TORVAIANICA E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, TRAFFICO RALLENTATO CON CODE A TRATTI SULLA VIA APPIA TRA GENZANO E FRATTOCCHIE E, AVANTI, ALL’ALTEZZA DI CIAMPINO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;

DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

