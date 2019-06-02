Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 2 GIUGNO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1;
CODE SUL TRATTO ESTERNO ED URBANO DELLA ROMA-FIUMICINO FINO A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA-NORD TRA SETTEBAGNI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA;
TRAFFICO INTENSO, DI RIENTRO, SULLA VIA AURELIA IN TRATTI SALTUARI TRA SANTA SEVERA E CASAL LUMBROSO VERSO LA CAPITALE;
SI RALLENTA SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E LA FORMELLESE IN DIREZIONE ROMA;
SULLA PONTINA FORTI RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;
TRAFFICO INTENSO SULLA LITORANEA TRA TORVAIANICA E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO CON CODE A TRATTI SULLA VIA APPIA TRA GENZANO E FRATTOCCHIE E, AVANTI, ALL’ALTEZZA DI CIAMPINO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
ERA L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI, DA FEDERICO MONTI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UNA BUONA SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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