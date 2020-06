Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL GIUGNO 2020 ORE 7:20 CLAUDIO VELOCCIA

A CIVITAVECCHIA FINO AL 12 GIUGNO LAVORI DI POSA IN OPERA DELLA FIBRA OTTICA NEL TERRITORIO ATTIVO DIVIETO DI SOSTA DA VIA DEL MIGNONE A VIALE BACCELLI COMPRESE INTERSEZIONI

A MARINO PER LAVORI DI BONIFICA E ALLACCIO ALL’ACQUEDOTTO COMUNALE, FINO ALL’8 GIUGNO ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA GIOVANNI PRATI, TRA VIA DE AMICIS E VIALE DELLA R EPUBBLICA IN FASCIA ORARIA 7.00 – 17.30

A ROCCA PRIORA PER LO SVOLGIMENTO DEI FESTEGGIAMENTI DEL 2 GIUGNO ATTIVO DIVIETO DI SOSTA, FERMATA NONCHE INTERDIZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN PIAZZALE ZANARDELLI DALLE ORE 9 E FINO ALLE ORE 12

A CIAMPINO PER GLI INTERVENTI DI PULIZIA DELLE STRADE DEL TERRITORIO, ATTIVO DIVIETO DI SOSTA NEI 4 GIOVEDI DEL MESE DI GIUGNO IN FASCIA ORARAI 8 – 12

