Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL GIUGNO 2020 ORE 8:20 CLAUDIO VELOCCIA
BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
AD APRILIA DA DOMANI E FINO AL 30 GIUGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE ATTIVO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DA VIA MATTEOTTI A VIA TIBERIO ED INTERSEZIONI, DALLE 7 E FINO ALLE ORE 17.00
A MARINO PER LAVORI DI BONIFICA E ALLACCIO ALL’ACQUEDOTTO COMUNALE, FINO ALL’8 GIUGNO ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA GIOVANNI PRATI, TRA VIA DE AMICIS E VIALE DELLA R EPUBBLICA IN FASCIA ORARIA 7.00 – 17.30
A ROCCA PRIORA PER LO SVOLGIMENTO DEI FESTEGGIAMENTI DEL 2 GIUGNO ATTIVO DIVIETO DI SOSTA, FERMATA NONCHE INTERDIZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN PIAZZALE ZANARDELLI DALLE ORE 9 E FINO ALLE ORE 12
AD ANAGNI FINO AL 30 OTTOBRE ATTIVO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN PIAZZA INNOCENZO III E LARGO GISMONDI PER CONSENTIRE L’ACCESSO ALLA CATTEDRALE,
A CEPRANO PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO ATTIVO DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA MARCONI FINO ALLE ORE 18.00
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