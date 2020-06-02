Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL GIUGNO 2020 ORE 9:20 CLAUDIO VELOCCIA
BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
A CIVITAVECCHIA FINO AL 12 GIUGNO LAVORI DI POSA IN OPERA DELLA FIBRA OTTICA NEL TERRITORIO ATTIVO DIVIETO DI SOSTA DA VIA DEL MIGNONE A VIALE BACCELLI COMPRESE INTERSEZIONI
A MARINO PER LAVORI DI BONIFICA E ALLACCIO ALL’ACQUEDOTTO COMUNALE, FINO ALL’8 GIUGNO ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA GIOVANNI PRATI, TRA VIA DE AMICIS E VIALE DELLA R EPUBBLICA IN FASCIA ORARIA 7.00 – 17.30
AD APRILIA DA DOMANI E FINO AL 30 GIUGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE ATTIVO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DA VIA MATTEOTTI A VIA TIBERIO ED INTERSEZIONI, DALLE 7 E FINO ALLE ORE 17.00
A CIAMPINO PER GLI INTERVENTI DI PULIZIA DELLE STRADE DEL TERRITORIO, ATTIVO DIVIETO DI SOSTA NEI 4 GIOVEDI DEL MESE DI GIUGNO IN FASCIA ORARAI 8 – 12
A CEPRANO PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO ATTIVO DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA MARCONI FINO ALLE ORE 18.00
AD ANAGNI FINO AL 30 OTTOBRE ATTIVO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN PIAZZA INNOCENZO III E LARGO GISMONDI PER CONSENTIRE L’ACCESSO ALLA CATTEDRALE,
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