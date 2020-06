Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL GIUGNO 2020 ORE 10:20 CLAUDIO VELOCCIA

BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

PERCORRENDO VIA CRISTOFRO COLOMBO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DEL RISARO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

IN VIA AURELIA SI STA IN CODA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

SI RALLENTA SUL LITORALE ROMANO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI

MENTRE A PAVONA SI RALLENTA SULLA PROVINCIALE VIA DEL MARE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA REGIONALE NETTUNENSE NELLE DUE DIREZIONI

A MARINO PER LAVORI DI BONIFICA E ALLACCIO ALL’ACQUEDOTTO COMUNALE, FINO ALL’8 GIUGNO ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA GIOVANNI PRATI, TRA VIA DE AMICIS E VIALE DELLA R EPUBBLICA IN FASCIA ORARIA 7.00 – 17.30

A ROCCA PRIORA PER LO SVOLGIMENTO DEI FESTEGGIAMENTI DEL 2 GIUGNO ATTIVO DIVIETO DI SOSTA, FERMATA NONCHE INTERDIZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN PIAZZALE ZANARDELLI DALLE ORE 9 E FINO ALLE ORE 12

