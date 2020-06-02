Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL GIUGNO 2020 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA
BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA
PERCORRENDO VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SULLA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI TRA TOR DE CENCI E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA
SULLA REGIONALE NETTUNENSE AD APRILIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA PONTINA E VIA GENIO CIVILE IN DIREZIONE CAMPO DI CARNE
SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO SI RALLENTA TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI
INFINE PERCORRENDO VIA CRISTOFORO COLOMBO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DEL RISARO E VIA DI MALAFEDE IN IDREZIONE OSTIA
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