Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2020 ore 11:30

di - 02 Giugno 2020 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL GIUGNO 2020 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA
    BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA
    PERCORRENDO VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
    SULLA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI TRA TOR DE CENCI E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA
    SULLA REGIONALE NETTUNENSE AD APRILIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA PONTINA E VIA GENIO CIVILE IN DIREZIONE CAMPO DI CARNE
    SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    MENTRE IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO SI RALLENTA TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI
    INFINE PERCORRENDO VIA CRISTOFORO COLOMBO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DEL RISARO E VIA DI MALAFEDE IN IDREZIONE OSTIA
    Servizio fornito da Astral

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