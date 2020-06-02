Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2020 ore 12:30

di - 02 Giugno 2020 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL GIUGNO 2020 ORE 12:20 CLAUDIO VELOCCIA
    BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE ARDEATINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA
    PERCORRENDO LA STATALE PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA
    TRAFFICO RALLENTATO IN VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
    SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI E CODE TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI
    MENTRE A MARINA DI ARDEA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA LAURENTINA TRA VIA ETTORE E VIA DEI LECCI NELLE DUE DIREZIONI
    PERCORRENDO LA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO AD APRILIA TRA LA VIA PONTINA E VIA GENIO CIVILE IN DIREZIONE CAMPO DI CARNE
    Servizio fornito da Astral

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