Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL GIUGNO 2020 ORE 15:20 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, ECCETTO QUALCHE RELLENTAMENTE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ARICCIA ENTRAMBE NELLE DUE DIREZIONI
SPOSTIMOCI SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SEMPRE RIGUARDO AL LITORALE LAZIALE, AD OSTIA, PER FACILITARE L’AFFLUENZA ALLE SPIAGGIE E STATO ATTIVATO UN SERVIZIO NAVETTA SULLA VIA LITORANEA IN PARTENZA DALLA STAZIONE COLOMBO DELLA FERROVIA ROMA-LIDO LA NAVETTA RESTERA IN FUNZIONE SINO ALLE ORE 19.30 IL SERVIZIO NAVETTA PERCORRE LA VIA LITORANEA SINO AI CONFINI DEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE.
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA.
Servizio fornito da Astral