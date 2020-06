Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL GIUGNO 2020 ORE 17:20 TOMMASO RENZI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

INZIAMO DALLA CASILINA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON VIA SICULIANA, CI TROVIAMO IN LOCALITA BORGHESIANA

SPOSTANDOCI SU VIA APPIA, TROVIAMO CODE IN DIREIZONE DI ROMA TRA FRATTOCCHIE E SANTA MARIA DELLE MOLE

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE VI SONO CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA

SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA LIDO DI OSTIA E LIDO DI CASTEL FUSANO E PROSEGUENDO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA

SEMPRE RIGUARDO AL LITORALE LAZIALE, AD OSTIA, PER FACILITARE L’AFFLUENZA ALLE SPIAGGIE E STATO ATTIVATO UN SERVIZIO NAVETTA SULLA VIA LITORANEA IN PARTENZA DALLA STAZIONE COLOMBO DELLA FERROVIA ROMA-LIDO LA NAVETTA RESTERA IN FUNZIONE SINO ALLE ORE 19.30 IL SERVIZIO NAVETTA PERCORRE LA VIA LITORANEA SINO AI CONFINI DEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE.

DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA

Servizio fornito da Astral