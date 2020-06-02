Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL GIUGNO 2020 ORE 18:20 TOMMASO RENZI
BUONA SERA CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INZIAMO DALLA CASILINA, DOVE E STATO RIOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGIA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE NELLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA
SPOSTIAMOCI SULLA NETTUNENSE DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA CAMPO DI CARNE E ANZIO
ANDIAMO SULL’AURELIA DOVE TROVIAMO CODE TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO IN DIREZIONE DI TORRIMPIETRA
CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ROMA
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO SU VIA DI PRATICA TRA VILLAGGIO AZZURRO E CASTEL ROMANO
SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA LIDO DI OSTIA E LIDO DI CASTEL FUSANO E PROSEGUENDO TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA
SEMPRE RIGUARDO AL LITORALE LAZIALE, AD OSTIA, PER FACILITARE L’AFFLUENZA ALLE SPIAGGIE E STATO ATTIVATO UN SERVIZIO NAVETTA SULLA VIA LITORANEA IN PARTENZA DALLA STAZIONE COLOMBO DELLA FERROVIA ROMA-LIDO LA NAVETTA RESTERA IN FUNZIONE SINO ALLE ORE 19.30 IL SERVIZIO NAVETTA PERCORRE LA VIA LITORANEA SINO AI CONFINI DEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE.
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA
Servizio fornito da Astral