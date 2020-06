Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL GIUGNO 2020 ORE 19.20 TOMMASO RENZI

BUONA SERA CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DALL’AURELIA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE DI ROMA

SPOSTANDOCI SULLA NETTUNENSE TROVIAMO UN INCIDENTE CAUSA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA CAMPO DI CARNE E ANZIO

CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ROMA

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO SU VIA DI PRATICA TRA VILLAGGIO AZZURRO E CASTEL ROMANO

SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA LIDO DI OSTIA E LIDO DI CASTEL FUSANO E PROSEGUENDO TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA

SEMPRE RIGUARDO AL LITORALE LAZIALE, AD OSTIA, PER FACILITARE L’AFFLUENZA ALLE SPIAGGIE E STATO ATTIVATO UN SERVIZIO NAVETTA SULLA VIA LITORANEA IN PARTENZA DALLA STAZIONE COLOMBO DELLA FERROVIA ROMA-LIDO LA NAVETTA RESTERA IN FUNZIONE SINO ALLE ORE 19.30 IL SERVIZIO NAVETTA PERCORRE LA VIA LITORANEA SINO AI CONFINI DEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE.

DA TOMMASO RENZI ED ASTRAL INFOMOBILITA PER OGGI E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral