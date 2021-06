Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2021 ORE 7.20 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO OGGI 2 GIUGNO, SI CELEBRA IL SETTANTACINQUESIMO ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ, DALLE 6 DI QUESTA MATTINA CHIUSA VIA DEI FORI IMPERIALI TRA LARGO CORRADO RICCI E PIAZZA VENEZIA.

POI DALLE 8.30 E SINO AL TERMINE DELLA CERIMONIA, ALTRE CHIUSURE INTERESSANO L’AREA DI PIAZZA VENEZIA E LE STRADE A RIDOSSO DEL QUIRINALE.

ALTRE AREE INTERESSATE DALLE 9 E SINO A CESSATE ESIGENZE DIVIETO AL TRANSITO VEICOLARE, CICLABILE E PEDONALE, IN VIA DI SANTA MARIA IN COSMEDIN E SUL LUNGOTEVERE AVENTINO, DA PIAZZA DELL’EMPORIO A LARGO PETRUCCI

NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO.

TRASPORTO PUBBLICO

CON IL RITORNO DELLA STAGIONE BALNEARE ATTIVE LE DUE LINEE BUS DEL LITORALE 07 CHE COLLEGA LA STAZIONE COLOMBO A TORVAIANICA E LA 062 PER IL COLLEGAMNETO IL PORTO DI OSTIA A CSTELPORZIANO

PER ORA, SARANNO ATTIVE NELLA GIORNATA DI SABATO E NEI GIORNI FESTIVI

DA MARCO CILUFFO ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO

